Attacco per strada in Austria, ucciso un 14enne: colpite altre persone

Un grave episodio di violenza ha scosso il pomeriggio di oggi la città di Villach, nel sud dell’. Un uomo di 23 anni ha accoltellato cinquenei pressi della piazza principale, causando la morte di un quattordicenne. L’è stato riportato dalla rete televisivaca ORF e ha generato grande sgomento nella comunità locale.L’arresto dell’aggressoreSecondo le informazioni fornite dalla poliziaca, l’aggressore è un cittadino siriano, che è stato prontamente arrestato dopo il suo gesto. Le autorità stanno indagando per chiarire le motivazioni dietro l’e verificare se l’uomo soffrisse di disturbi psichiatrici o se il suo gesto possa essere ricondotto ad altri fattori.Le condizioni dellevittimeAl momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni degli altri quattro feriti, ma si teme che alcuni possano trovarsi in gravi condizioni.