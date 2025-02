Ilrestodelcarlino.it - Attacco frontale all’assessore Tesei. M5S: "Ma chi rappresenta?"

L’assessore Alessandronel mirino dei Cinque Stelle: "Chi?". Dopo la crisi di Giunta, culminata con l’uscita dalla maggioranza dei Repubblicani e le dimissioni dell’ex assessore Loretta Fabrizi, il Movimento ha chiesto un incontro al sindaco Fiordelmondo, sostenuto alle Amministrative con Jesi Respira, nel quale sono state evidenziate "la serietà e la coerenza di Fabrizi, che ha rimesso il suo mandato su richiesta della sua forza politica", cosa non avvenuta per il "suo collega, che è rimasto imperterrito sullo scranno", nonostante sia stato "sfiduciato da noi e Verdi", dice il M5s. "Già nel luglio scorso avevamo riferito al sindaco le nostre forti perplessità sulle modalità adottate nella gestione della questione Edison, in particolare esprimendo il nostro disappunto per la posizione allora assunta dall’Ambiente, all’epoca espressione della lista Jesi Respira, chiedendo al primo cittadino un deciso cambio di passo, che prevedesse anche una riformulazione della composizione della Giunta".