Oasport.it - ATP Rio de Janeiro, Zverev comanda il seeding, incognite su Musetti, c’è Darderi

Continua la ronda sudamericana e durante la prossima settimana andrà in scena il torneo più prestigioso di questa frazione di stagione sulla terra battuta, ossia l’ATP 500 di Rio de. Cast di partecipazione che sarà abbastanza simile a quello visto durante questa settimana in quel di Buenos Aires.La prima testa di serie sarà Alexanderche proverà a riscattarsi dopo la sconfitta subita da Francisco Cerundolo nella capitale argentina, mentre la testa di serie numero 2 sarà Lorenzo, anche se ci sono diverse nubi e incertezze su una possibile partecipazione da parte del carrarino, visto il ritiro a Buenos Aires per una lesione al soleo della gamba destra.L’azzurro ha pescato al primo turno un qualificato, per affrontare poi uno tra Thiago Seyboth Wild e Jaume Munar per un secondo turno che potrebbe essere decisamente ostico: contro lo spagnolo è già arrivata una sconfitta ad Hong Kong a inizio stagione, mentre il quarto di finale sarebbe probabilmente contro Pedro Martinez.