ATP Marsiglia, colpaccio di Medjedovic: fuori un Medvedev in crisi, troverà in finale Humbert

Giornata di semifinali nell’ATP 250 disul veloce indoor francese e non sono mancate le sorprese. Il bel colpo è stato firmato da un fantastico Hamadche ha letteralmente preso a pallate Daniil: vittoria per 6-3 6-2 per il talento serbo che ha dominato in un’ora e quindici minuti di gioco.Con il suo tennisha messo in evidenza tutti i limiti delattuale: vincenti da tutte le parti del campo, velocità di palla straordinaria, sempre sulla palla e il russo praticamente non è mai riuscito ad arginarlo. Sarà finalmente il momento del salto di qualità per il serbo? Da vedere invece quale sarà il futuro a breve termine del n.8 del mondo, sempre più in.Inil campione in carica Ugoche ha amministrato bene il match contro Zizou Bergs, vincendo con un doppio 6-4 in un’ora e mezza.