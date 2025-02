Atp Delray Beach 2025 Matteo Arnaldi vola in semifinale | Nakashima al tappeto in due set

Leggi su Sportface.it

Unin stato di grazia conquista lanel torneo Atp 250 di. Sul cemento della Florida, il sanremese ha sfoderato una grande prestazione contro l’americano Brandon, battuto con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. L’azzurro raggiunge così la sua terzadella carriera nel massimo circuito, e ora è atteso dal confronto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha eliminato a sorpresa il due volte campione in carica e numero uno del seeding Taylor Fritz con un doppio tie break. Dall’altro lato del tabellone invece rimane l’ultimo statunitense in gara, ovvero Alex Michelsen, il quale sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic.Mandatory Credit: Photo by Mark Fann/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15140142b)(ITA) acknowledges the crowd during the quarterfinals of the ATP Dallas Open at Ford Center at The Star.