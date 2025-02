Oasport.it - Atletica, Mattia Furlani sfida Tentoglou a Torun. Fabbri per superare i 22, torna Dosso

sarà uno dei protagonisti più attesi della penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto) che andrà in scena domenica 16 febbraio a(Polonia). Il primatista mondiale under 20 di salto in lungo tornerà in pedana dopo aver esordito con un già ottimo balzo da 8.23 metri valso il successo a Ostrava e darà vita al palpitante confronto con il greco Miltiadis, Campione Olimpico e del mondo che nelle prime due uscite stagionali non è mai riuscito a imporsi.Il giovane talento laziale, bronzo ai Giochi di Parigi 2024 e argento agli Europei di Roma, spalleggerà con l’ellenico dando vita al primo atto di un confronto che ci potrebbe accompagnare per l’intera annata agonistica. I due favoriti della vigilia dovranno fare i conti con lo svedese Thobias Montler, che condivide la miglior prestazione mondiale stagionale con l’azzurro.