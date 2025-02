Inter-news.it - Atalanta-Cagliari, pareggio senza reti! Gasperini non accorcia

L’non riesce a vincere al Gewiss Stadium e si ferma sul risultato di 0-0 contro il. Delusione totale per Gian Piero, che noncome avrebbe potuto per lo scudetto. SCUDETTO CHIUSO? –al Gewiss Stadium di Bergamo finisce con il risultato di 0-0. Deludente la prestazione dei ragazzi di Gian Piero, che sono ripetitivi non riuscendo perciò a rompere la barriera avversaria. Bassi ritmi, poche accelerazioni e poche idee dagli attaccanti. Anche l’allenatore della dea non ci crede fino in fondo al successo, perché all’ora di gioco mette Palestra e Vlahovic in campo al posto di Mateo Retegui e Juan Cuadrado.ha deciso di dare priorità alla Champions League, doveuna vittoria martedì ci sarebbe l’eliminazione definitiva.