Atalanta Cagliari Gasperini sbatte sui sardi | la classifica di Serie A aggiornata Cosa cambia per l’Inter

finisce a reti bianche: Inter e Napoli possono allungare nelle prossime orefinisce 0-0, la Deasui, probabilmente già troppo proiettata alla sfida di Champions League contro il Bruges e ne viene fuori uno scialbo pareggio. Al Gewiss Stadiumha scelto il turnover per affrontare la sfida contro itra un impegno di Champions League e l'altro, ma per la quarta gara casalinga consecutiva la Dea non è riuscita a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Poche le occasioni da gol nei novanta minuti, la più ghiotta capitata a Vlahovic a un minuto dalla fine. Per ildi Nicola un altro pareggio di prestigio in trasferta dopo quelli contro Juventus e Milan.Napoli 55Inter 5451Lazio 45Juventus 43Fiorentina 42Bologna 41Milan 38Roma 34Udinese 30Torino 28*Genoa 2725Lecce 24Hellas Verona 23Como 22Empoli 21Parma 20Venezia 16Monza 13*una gara in più