Atalanta Cagliari 0-0, passo falso di Gasperini: Nicola conquista un punto importantissimo

di Redazione JuventusNews240-0,di: ecco come è andato il match delle 15 di Serie A. Il resocontoFinisce senza gol il primo match di questo sabato di Serie A con ilche riesce a difendere un ottimoin casa dell'. Tanti cambi non hanno permesso ai ragazzi didi creare occasioni ere i tre punti nonostante siano andati molto vicini al gol negli ultimi minuti.In questo modo i bergamaschi non smuovono di troppo la classifica in attesa di Napoli-Lazio e Juve-Inter.