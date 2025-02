Sololaroma.it - Atalanta-Cagliari 0-0, pari a reti bianche: Nicola ferma Gasperini

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 25° giornata di Serie A, che inizia ad entrare sempre di più nel suo vivo. Il sabato calcistico italiano si è aperto con il primo di 3 anticipi che, dal punto di vista della classifica, poteva essere considerato un piccolo testa-coda. Si tratta del testa a testa fra, scese in campo alle 15:00 al Gewiss Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-0, che favorisce più gli ospiti che i padroni di casa per quanto concerne la zona salvezza.Primo tempo che non ha regalato sussulti, con i sardi ben compatti e la Dea che non ha mai realmente calciato verso la porta di Elia Caprile. Nella ripresa il copione non è cambiato, con i bergamaschi che si sono dimostrati pericolosi soltanto nel finale trovando la risposta però del portiere avversario.