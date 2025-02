Lapresse.it - Atalanta-Cagliari 0-0, Dea spuntata frena in casa

Leggi su Lapresse.it

L’non è andata oltre uno scialbo 0-0 incontro ilnell’anticipo della 25/a giornata di Serie A. I nerazzurri diiniziano a pagare i tanti impegni tra campionato e coppe varie, visto il doppio impegno di questa settimana in Champions contro il Bruges. Come prevedibile i padroni diprovano a fare la partita, con un predominio sostanziale per tutta la gara. Ilperò con il passare del tempo prende le misure e tenta anche qualche ripartenza. Le due squadre si difendono bene e concedono poco agli avversari. Nel finale di primo tempo l’prova a farsi pericolosa con Samardzic e Toloi, ma senza impensierire troppo Caprile.Nella ripresa la squadra di Gasperini continua a premere, ma senza la necessaria lucidità dalla trequarti in avanti dove l’assenza di un giocatore come Lookman inizia a pesare mentre Retegui non sembra nella sua giornata migliore.