ASviS Live | Imprese e sindacati stabiliscano un Patto per un’Italia sostenibile

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 5 febbraio 2025 Bilanciare produttività, lavoro e natura è una precondizione che tutela i lavoratori. La contrattazione collettiva è un’opportunità, ma occorre superare i ritardi dei rinnovi e coordinarsi. Il dibattito sul nuovo Quaderno. Le sfide della transizione verso lo sviluppo, in particolare quelle ambientali, ci impongono di ripensare il modo di fare impresa. Il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva possono essere strumenti chiave per affrontare i cambiamenti necessari, ma ci sono alcune sfide da superare, tra cui la mancanza di un coordinamento generale.È quanto emerge dall’evento di presentazione del nuovo Quaderno“Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo” che si è tenuto il 4 febbraio.