Aspettando Lazio-Napoli con Pasquale Salvione

con., coordinatore della sezione web del Corriere dello Sport, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Visto che ildelle precedenti due sconfitte stagionali contro laera un tantino più forte, quante possibilità ha oggi di fare bottino pieno all’Olimpico?“Oggi è completamente un’altra partita, perché ilsi trasformerà, giocherà in una nuova veste completamente diversa a quella degli ultimi mesi. Ovviamente Conte fa di necessità virtù, perché ha perso praticamente tutta la corsia di sinistra. Oggi quindi passa al 3-5-2 che un po’ somiglia a quello con cui la Roma ha affrontato lanel derby. È difficile fare pronostici, ma non ci si aspetta certo unche non cerchi di contenere tutte le folate offensive della, che è una squadra che gioca bene e continua a crescere da inizio stagione”.