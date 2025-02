Dilei.it - Ascolti tv del 14 febbraio, quarta serata di Sanremo 2025

Per chi ha trascorso ladi San Valentino a casa, in tv c’era un unico programma da vedere, il Festival disu Rai 1. Dopo il calo didella terzaun po’ fiacca,ha cercato di guadagnare share con i duetti. Non solo, Carlo Conti, affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari, ha invitato come ospite d’eccezione, Roberto Benigni, giusto per andare sul sicuro e mantenere alti glie le aspettative del pubblico, visto le critiche che iniziano a serpeggiare sul suo Festival.Il resto del palinsesto ha visto su Canale 5 la commedia Tutti a bordo con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Giulia Micheli. Su Italia 1 è andato in onda il film Homefront.Su Rete Quattro è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado che si è concentrato sul caso di Pierina Paganelli.