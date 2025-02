Tvpertutti.it - Ascolti Sanremo serata cover da record: Conti si avvicina al picco del 1990

Leggi su Tvpertutti.it

GliTV della quartadi, andata in onda giovedì 14 febbraio 2025, ha confermato il grande successo del Festival condotto da Carlocon picchi di oltre 17 milioni di telespettatori. Con una media di 13.187.000 di telespettatori e un eccezionale 70.4% di share, la kermesse si conferma ancora una volta l'evento televisivo più seguito dell'anno. Nel dettaglio, la prima parte è stata seguita da 16.224.000 spettatori pari al 68.9% e la seconda parte da 9.560.000 spettatori pari al 73.7%, Un risultato che ha superato la media del 67,8% di share dello scorso anno registrato da Amadeus. Pe un risultato più alto dobbiamo risalire alla quartadella 40esima edizione delquando ottenne il 76,2%; in telespettatori all'edizione numero 49 del 1999 con 14.167.000.In unaricca di emozioni, dedicata allee ai duetti, a brillare è stata Giorgia che ha conquistato il primo posto con una straordinaria interpretazione di Skyfall di Adele, eseguita in coppia con Annalisa.