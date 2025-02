Quotidiano.net - Ascolti Sanremo 2025, la quarta serata fa il pieno di audience: 71% di share per le cover

Leggi su Quotidiano.net

, 15 febbraio– Continua il successo diper il Festival difirmato Carlo Conti. La gara dei duetti vinta da Giorgia in coppia con Annalisa ha raccolto una media di 13 milioni 575mila telespettatori pari al 70.8% di. Ladellesi conferma una delle più apprezzate della kermesse. Quella di ieri sera almeno è stata la più vista delle quattro serate, complice la presenza di Benigni. Il festivalha debuttato martedì scorso con 12,6 milioni e il 65.3% di; nella secondaha raccolto 11,7 milioni con il 64,5%, nella terza 10,7 milioni con il 59,8%. Difficile ancora fare un confronto con le edizioni precedenti visto che per la prima volta quest’anno glivengono calcolati in riferimento alla total: i dati ciò contemplano oltre alla fruizione televisiva classica anche gli streaming su pc, cellulari e tablet.