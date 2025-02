Secoloditalia.it - Arrestato in Spagna l’anarchico che fece esplodere la bomba di Capodanno a Firenze

Salvatore Vespertino, 38enne sardo e militante anarchico italiano, latitante dal luglio 2023 e irreperibile dal febbraio precedente è statoa Vallecas indalla polizia nazionale spagnola: su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. Vespertino aveva ricevuto la condanna in via definitiva dalla corte di Cassazione a 8 anni di reclusione il 14 luglio 2023, per i reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Durante l’indagine giudiziaria intitolata “Panico”, l’uomo è stato ritenuto responsabile assieme a Pierloreto Fallanca dell’attentato alla libreria “Il Bargello” diattribuibile a Casapound, compiuto nella notte del 1° gennaio 2017. Fallanca vennela sera del 14 luglio del 2023 dopo la sentenza.A seguito dell’attacco esplosivo, un artificiere della polizia subì dei ferimenti gravissimi mentre provava a disinnescare l’ordigno sistemato sul posto.