Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dopo il furto. Sfonda il vetro di un’auto, un residente dà l’allarme

Un’amicizia e una buona dose di senso civico sono gli ingredienti che hanno portato all’arresto di un giovane sorpreso a rubare su. L’episodio risale a giovedì sera. Due amici, un carabiniere e un dipendente del Comune, si incontrano. Tra una chiacchiera e l’altra, l’amico racconta al carabiniere di alcuni episodi disu autovetture in sosta nella zona in cui abita. Il militare, in servizio al Radiomobile, a breve avrebbe iniziato il turno di pattuglia.aver ascoltato l’amico gli raccomanda di segnalare eventuali movimenti sospetti al 112, lo saluta e raggiunge la caserma. La notte è apparentemente tranquilla e la gazzella procede per le vie del centro illuminando di blu le vetrine buie dei negozi. Non è stata poca la sorpresa del militare quando, alle 4 del mattino, ha ricevuto una chiamata proprio dall’amico che, svegliato dal rumore di unin frantumi, si è affacciato alla finestra di casa e ha notato un uomo intento a frugare all’interno di una macchina parcheggiata a bordo strada, in via Aldighieri.