Armando Cesaro alla guida di Italia Viva in Campania

Matteo Renzi, nella cabina di regia diche si è svolta ieri a Roma, ha provveduto a una serie di nomine per rafforzare il partito sui territori: Ivan Scalfarotto per la provincia di Milano, Francesco Bonifazi in Toscana,in, Giovanni Stagnaro per la provincia di Genova. Catiello Vitiello, ancheluce della sua esperienza di avvocato e deputato, collaborerà direttamente con Renzi sui temi della giustizia. Doppio incarico per Teresa Bellanova: nominata commissario in Puglia ma anche presidente del comitato per il JobsAct. Renzi ha poi ricordato i prossimi due appuntamenti: il 5 marzo un evento per dire basta agli stage sottopagati, BaStage, e il 7 marzo un evento sul terzo settore.