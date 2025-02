Dayitalianews.com - Arezzo, torna al supermercato e accoltella l’addetto alla sicurezza alla testa: aggressore in fuga

Leggi su Dayitalianews.com

L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 febbraio, adTerrore nelConad City di via Guido Monaco dove un giovane di 33 anni addettoè statoto da un uomo che adesso sarebbe in. L’sarebbeto per la terza volta in un giorno (ieri 14 febbraio) per attaccare il vigilantes che si trovava all’ingresso. Quando è entrato, pochi istanti dopo le 19, lo ha colpito con una lama, dietro a un orecchio. In precedenza l’uomo era già entrato neldel centro città con in mano un coltello. Ma poi, era scappato. Sembra che poco prima proprioall’ingresso del negozio avesse detto allo stesso uomo di allontanarsi, dato che lo aveva sorpreso mentre rubava prodotti.Dopo l’mento, sul posto sono giunte l’ambulanza e la polizia; il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di