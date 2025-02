Ilgiorno.it - Arese, consigliere comunale aggredito: arrestati altri due giovani ultrà di estrema destra

Milano, 15 febbraio 2025 -due ragazzi di 24 e 25 anni sono statiper la violenta aggressione ai danni di undi, di Pietro Polonioli di 22 anni, e un amico che stavano cancellando scritte sui muri di un palazzo. Nella mattinata del 29 gennaio 2025, i militari della Stazione Carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, per i reati di sequestro di persona, lesioni personali volontarie e minacce aggravate. Le scritte Le vittime, avendo notato su un muro di un residence condominiale in viale Sempione scritte riconducibili al gruppo “Ultras” - noto per essere simpatizzante del movimento di“CasaPound” - si attivavano per cancellarle.