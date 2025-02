Ilgiorno.it - Aree industriali. Via ai cantieri per il recupero

Leggi su Ilgiorno.it

Prende il via la riqualificazione di duedismesse, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Oggi sono iniziati i lavori di demolizione delle ex Fonderie Cerresi in via Turati, operazione che comporterà la chiusura parziale della strada fino ad oggi. Per consentire gli interventi, la carreggiata subirà un restringimento con chiusura della corsia di marcia in direzione Legnano, dalla rotatoria con via San Clemente fino al civico 46, nella fascia oraria 8-17. Un secondo intervento interesserà domenica 16 febbraio l’area ex Gianazza, con la demolizione della parte esterna del fabbricato situato lungo la curva di via Catullo. Per eseguire i lavori sarà necessario chiudere al traffico il tratto di via Delio Tessa e via Catullo dalle 8 alle 13. Ch.So.