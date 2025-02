Juventusnews24.com - Arbitri, troppi errori e polemiche? Thiago Motta interviene: «Sono il primo a sbagliare, chi sono io per giudicare gli altri? Se ne parla anche troppo ma fa parte del gioco»

di Redazione JuventusNews24: cosa ha dettoin conferenza stampa alla vigilia della sfida all’InterAlla vigilia del derby d’Italia tra Juve ed Inter,hatodi. Ecco le sue parole.TROPPA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI– «Glicistati, cie ci saranno sempre. Ioil, quindi chipergli? Rispetto l’opinione di tutti, ma quando si iniziano le– nondegli– siamo responsabili tutti,voi etanti. Si. Ma fadel, va accettato. Sperando che la prossima partita, che è domani, si sbagli meno possibile. Ci saranno 3 squadre, la nostra, l’Inter e gli. Come si aiuta l’arbitro? Zero simulazione e i falli violenti nel calcio non si devono più fare.