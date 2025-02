Ilfoglio.it - Arbitri, torniamo nella caverna?

Parlando di, cerco, con tutte le mie forze, di contrastare una domanda: non è che bisogna tornare parecchio indietro, dentro le caverne, e guardare nel buio, per trovare, nell’oscurità, la verità? Ormai è chiaro a tutti che il sole, l’evidenza, non basta, anzi è fuorviante. ll Var ha liberato glidalla prigionia del terreno di gioco dove guardavano le ombre e, sulla base di quelle, prendevano decisioni. Era l’epoca in cui non esisteva la moviola in campo, come la chiamava Biscardi, e tutto era oggettivo, tranne il punto di vista dell’arbitro, in quel tempo giudice supremo. L’arbitro vedeva qualcosa, assecondava pensieri non meglio identificati (sudditanza) che gli rimbalzavanotesta e decideva. Quello che accadeva successivamente, non lo riguardava, in quanto assolutamente inutile.