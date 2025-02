Juventusnews24.com - Araujo Juve, dalla Spagna insistono! Nonostante il rinnovo può lasciare il Barcellona: cosa succederà in estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro del difensore del: tutti i dettagli sull’obiettivo di mercatoTorna di moda per la prossima sessione estiva del calciomercatoRonald, difensore delche ha rinnovato a gennaio con i blaugrana.questo, come riportato dal Mundo Deportivo, il difensore potrebbelaa giugno.Ci sarà molta concorrenza in difesa nelcon Flick che gli preferisce altri giocatori: per questo motivo la pista non è del tutto tramontata.Leggi suntusnews24.com