Apsd San Benedetto in festa

Ha riscosso un grande successo lasociale dell’SanColmic. Tra atleti, soci, familiari e appassionati di pesca sportiva, nel corso del momento di aggregazione sono stati premiati tutti coloro che nel corso della stagione sportiva che si è appena conclusa hanno conseguito risultati importanti, tra vittorie, podi e piazzamenti nelle specialità della pesca al colpo, del surfcasting e della canna da riva. "Quello che se ne è andato – ha detto il presidente Zefferino Guidi – è stato un buon anno sportivo, nel quale la nostra società ha ottenuto importanti riconoscimenti, sia dal punto di vista sportivo che da quello organizzativo, poiché la federazione italiana e quella europea hanno riposto grande fiducia in noi, sia per l’alto livello raggiunto nel tempo che per la grande affidabilità che abbiamo mostrato di possedere.