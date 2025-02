Ilrestodelcarlino.it - Apre la Farmacia oncologica: produrrà 100mila preparati (su misura per il paziente)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 15 febbraio 2025 –farmaci oncologici e radiofarmaci terapeutici sperimentali ladell'Irst 'Dino Amadori' Irccs di Meldola, inaugurata alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale. CosaSi è chiuso dunque un percorso iniziato nel 2018 con la posa della prima pietra da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A regime la struttura sarà in grado di gestire oltreoncologici l’anno, con produzione e distribuzione sia per l'Irst sia per il resto della Romagna. Farmacisti, tecnici e tre robot La nuova struttura si compone di quattro piani per 2mila metri quadrati complessivi. Al suo interno ospita l'Officina radiofarmaceutica, la prima struttura ospedaliera autorizzata da Aifa, l’Agenzia italiano del farmaco, alla produzione di radiofarmaci sperimentali terapeutici.