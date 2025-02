.com - Apple TV su Android: disponibile su Google Play per serie, film e MLS Season Pass

Leggi su .com

L’appTV è finalmenteper i dispositivi, portando con sé un mondo di intrattenimento di alta qualità direttamente sui telefoni, tablet e dispositivi pieghevoli. Con questa novità, gli utentipossono ora accedere aTV+, il servizio di streaming che offree documentari pluripremiati, oltre a MLS, la piattaforma dedicata alla Major League Soccer.iPhone SE 4: data di lancio, prezzo e novità confermate daCosa offre l’appTV su?L’appTV è stata sviluppata da zero per garantire un’esperienza intuitiva e familiare agli utentiin tutto il mondo, l’app consente di:Abbonarsi adTV+ e MLSdirettamente tramite il proprio accountStore.Godere di una prova gratuita di 7 giorni per scoprire i contenuti esclusivi diTV+.