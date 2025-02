Lanazione.it - Anziani morti per intossicazione, i familiari chiedono giustizia: “L’rsa vuole il residuo della retta”

Firenze, 15 febbraio 2025 – Lucia Samuelli non riesce ancora a crederci. La morte del padre gli è stata comunicata con tre chiamate. Nulla di più. La prima alle sei di lunedì mattina per avvisarla del malore. La seconda quando l’uomo è entrato in coma. La terza a decesso avvenuto. Giampiero Samuelli, 88 anni, è una delle tre vittimetragedia che ha travolto Firenze. Dove domenica scorsa a causa di un focolaio di gastroenterite in alcune Rsa nel territorio fiorentino, di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti, 114hanno accusato malori e tre sono deceduti dopo il ricovero in ospedale. “Sono senza parole, voglio capire cosa è successo a mio padre”, si sfoga la figlia Lucia. “È un momento terribile – continua –, pretendiamo risposte. Mi sono già rivolta all’avvocato, perché voglio sapere come è morto mio padre”.