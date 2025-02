Lanazione.it - Anziana operata alla schiena muore dopo qualche ora. “Nessuna criticità post intervento”

Siena, 15 febbraio 2025 – La vittima è una donna di 74 anni. Rugani Hospital ha fatto richiesta di autopsia per far luce sull’accaduto. Viene sottoa a unprogrammatoora è trovata morta nel suo letto a Rugani Hospital. La tragedia è di ieri e la vittima una donna di 74 anni della provincia di Viterbo. “Esprimo a nome mio e di tutta la struttura il più profondo rammarico e cordoglio per il decesso di una nostra paziente – conferma Maria Paola Potecchi, amministratore delegato della clinica privata situata a Montarioso –. La signora sottoa a undi routine, non presentavapreoperatorie e rientrava in reparto vigile. Il decorso-operatorio non aveva evidenziato alcunaevidente, che facesse presagire un’evoluzione infausta.