Terzotemponapoli.com - Antonio e il Napoli: sarò CONTE? E Corbo…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, ora.Di seguito l’editoriale diCorbo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Tutto un campionato in cento giorni. Oggi a Roma con la Lazio più che una partita comincia per illa lunga volata di primavera. Può andare anche oltre il 25 maggio, se questa è l’era di. Non ha vinto ancora nulla ma spunta quello che sarà forse il progetto. L’ha lasciato intravedere proprio l’allenatore. Rischiava di passare inosservato uno squarcio di futuro l’altro venerdì, nelle sue conferenze a tema. Attento alle sue richieste di mercato, nette preferenze per giocatori maturi, ha forse pensato di entrare nella storia deltracciando un profilo diverso del club”. Quei ‘consigli’ di Benitez.“Un vecchio sogno dimenticato di Aurelio De Laurentiis. La cultura di impresa di un uomo del cinema è per i risultati veloci.