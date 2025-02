Ilfattoquotidiano.it - Antonello Venditti a Sanremo 2025. “Ero grassissimo, la vita di Tiziano Ferro mi sembra la mia. Gli artisti si portano sempre dietro un grande dolore”: il racconto nel libro Fuori Fuoco

Premio alla carriera per. Carlo Conti lo ha definito “uno dei grandi cantautori italiani che ci ha regalato e continua a regalarci successi”. E lo scorso novembreha presentato il suo, nel quale parla della sua. Tra le occasioni promozionali, anche un’intervista a Domenica In, durante la quale il cantautore ha raccontato la sua adolescenza: “Ero, ladimila mia. Glisiun. Conosco il bullismo, la cosa strana è che provenisse da mia madre. Un bambino non capisce l’ironia, mi dicevano delle cose per loro divertenti, io non capivo. Anche mio padre, a volte mi metteva a guardare la porta di una cucina. Forse ero solo. Ma mi è servito per aver le spalle fortissime”.