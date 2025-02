Trevisotoday.it - Antenna 5g a Nervesa: «Regolamento sarà rivisto, incarico ad una ditta esterna ed esperta nel settore»

L’installazione di una nuova5G in via Fanti, nella frazione di Bavaria adella Battaglia, ha recentemente generato un vivace dibattito tra i residenti in quanto preoccupati per l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e la vicinanza dell’impianto ad una scuola primaria.