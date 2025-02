Oasport.it - Angelo Binaghi: “Per Sinner finisce un incubo. A Roma tutta l’Italia lo accoglierà come merita”

Leggi su Oasport.it

A parlare subito della squalifica di Jannik, arrivata per tre mesi attraverso un accordo con la WADA, è anche, il numero 1 della FITP. Il presidente federale ha sempre difeso a spada tratta il leader mondiale, che tale è dallo scorso Roland Garros.Queste le sue parole riportate dal sito di SuperTennis: “E’ la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un. Questo accordo tra le due parti certifica l’innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali BNL d’Italia adovelo. Certo, un tipo di amarezza si mantiene lì: “Resta il rammarico per tutto quello che ha dovuto passare e per tutto il tempo che Jannik ha dovuto trascorrere con questo macigno.