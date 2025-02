Ilpiacenza.it - Ancora un incendio nell’ex Berzolla, pompieri al lavoro

Vigili del fuoco in azione, nella notte del 15 febbraio,rimessa locomotoridi via dei Pisoni, nella zona della stazione ferroviaria di Piacenza. Unsi è sviluppato da un cumulo di rifiuti abbandonato all’interno. Come è noto l’immobile è spesso utilizzato dai senzatetto.