Quotidiano.net - Ancora stallo sulle nomine Rai. Confronto tra leader, sale il pressing

Leggi su Quotidiano.net

Untra i, che consenta di superare losulla Rai così come è successo, questa settimana, sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale. A premere perché si trovi una soluzione che sblocchi non solo ledella tv pubblica ma anche le attività della commissione di Vigilanza non sarebbero più solo le opposizioni. Anche nello stesso centrodestra ci sarebbe chi sta chiedendo un incontro. Per capire quale strategia adottare per bypassare il muro contro muro tra maggioranza e opposizioni che va in scena oramai da mesi. In attesa che dai partiti che sostengono il governo arrivi un segnale, le minoranze hanno trovato nel regolamento della bicamerale il grimaldello per ottenere intanto l’audizione dell’ad, Giampaolo Rossi (in foto): all’articolo 11 comma 4 infatti si prevede che in casi straordinari il presidente (la M5s Barbara Floridia) possa convocare una seduta specifica se la richiesta arriva da un quarto dei componenti della commissione.