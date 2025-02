Cityrumors.it - Ancora attacco a convoglio Unifil, ferito un alto ufficiale

Militanti di Hezbollah In protesta per lo stop a due voli iraniani di atterrare a Beirut perché sospettati di portare aiuti a favore dei proxy iranianiUn veicolo della forza di pace delle Nazioni Unite in Libano è stato incendiato mentre i sostenitori del gruppo militante Hezbollah bloccavano la strada per l’aeroporto di Beirut in segno di protesta; l’ha riportato unnell’incidente. I sostenitori di Hezbollah hanno bloccato la strada dell’unico aeroporto del Paese per due notti consecutive a causa della decisione di impedire a due aerei iraniani di atterrare nella capitale libanese.un(Ansa Foto) Cityrumors.itL’esercito libanese si è impegnato ad agire con fermezza contro i responsabili dell’incendio del veicolo, che secondo l’esercito hail suo vice comandante uscente.