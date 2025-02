Iodonna.it - Anche quest'anno mi opporrò al compleanno con la stessa tattica di sempre. Scomparire. E dal giorno dopo fare come nulla fosse successo

Quando per strada mi imbarco in una deviazione improbabile perché mi sembra di ricordare di aver visto da qualche parte un certo paio di scarpe e voglio controllare se sono ancora lì a promettermi una vita più chic, mentre vago da una vetrina all’altra mi sento vanitosa e irrequietaa trent’anni. Ma quando realizzo di avere proprio dimenticato il negozio, smemorataMatusalemma. Spiedini di frutta fresca per il compledel panda Xiang Xiang X Quando le nipotine mi corrono incontro e mi buttano le braccia al collo strillando “nonnaaa”, e io mi accovaccio alla loro altezza e mi rotolo sul pavimento per farle ridere –i qualunque cosa per farle ridere -, mi sento allegra e giocherellonaa dodici anni.