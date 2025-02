Anche l’Oms vuole sul vino le etichette contro il cancro | Gli europei non conoscono i rischi che corrono

Leggi su Open.online

Sulle bottiglie servonoche avvertono deidell’alcol. A chiederlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in un nuovo rapporto dal titolodi avvertenza sanitaria sull’alcol: una prospettiva di salute pubblica per l’Europa. Al suo interno l’organizzazione evidenzia che, sebbene nel vecchio continente l’alcol sia la causa di 800 mila morti premature ogni anno, i suoisono ancora sottovalutati o del tutto ignorati. In particolare,ha condotto una ricerca coinvolgendo quasi 20 mila persone di 14 Paesi. Da essa emerge che solo il 14% degli intervistati sa che l’alcol causa ilal seno, e solo il 39% è al corrente della correlazione tra alcol eal colon.: «suidell’alcol come sulle sigarette»Le due neoplasie costituiscono, rispettivamente, la prima causa di morte legata all’alcol per le donne e la prima causa di morte legata all’alcol per gli uomini.