Amore sbocciato tra le lettere. Elisa e Marco diventano genitori

Un tempo l’nasceva per lettera, oggi nasce tra le. Ne sono testimoniBoccolini ePastore, due operatori tra i 450 addetti negli uffici postali della provincia di Pavia, che lavorano nelle 177 filiali di Poste in provincia di Pavia. Trentatré anni lei e 44 lui, la loro storia è sbocciata poco più di un anno fa e a giugno si arricchirà di un fiocco azzurro., di origini salernitane, ha iniziato a lavorare come portaper poi proseguire il percorso in Poste diventando prima operatore di sportello e poi direttore di ufficio postale. Oggi guida l’ufficio di Travacò Siccomario., della provincia di Ancona, si è trasferita nel Pavese per lavoro, dove è arrivata dopo la laurea in Economia e commercio. Ha iniziato il suo percorso in Poste italiane nel 2020 come consulente finanziaria e oggi è impegnata in uno degli uffici di Pavia città.