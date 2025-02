Tpi.it - Amici mai: il testo della canzone di Antonello Venditti ospite a Sanremo 2025

Amici mai, la canzone di Antonello Venditti a Sanremo 2025

Questa sera non chiamarmi
No, stasera devo uscire con lui
Lo sai, non è possibile
Io lo vorrei ma poi
Mi viene voglia di piangere
Certi amori non finiscono
Fanno dei giri immensi e poi ritornano
Amori indivisibili
Indissolubili, inseparabili
Ma amici mai
Per chi si cerca come noi
Non è possibile
Odiarsi mai
Per chi si ama come noi
Basta sorridere
No, no, non piangere
Ma come faccio io a non piangere?
Oh, oh-oh
Tu per me sei sempre l'unica
Straordinaria, normalissima
Vicina e irraggiungibile
Inafferrabile, incomprensibile
Ma amici mai
Per chi si cerca come noi
Non è possibile
Odiarsi mai
Per chi si ama come noi
Sarebbe inutile
Mai, mai il tempo passerà
Mai, mai il tempo vincerà
Oh, oh-oh
Il nostro non conoscersi
Per poi riprendersi
È una tortura da vivere
Ma stasera non lasciarmi
No, stasera non uscire con lui
Il nostro amore è unico
Insuperabile, indivisibile
Ma amici mai

Il Festival di Sanremo 2025 andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1.