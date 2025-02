Bubinoblog - AMICI: GLI ALLIEVI SI PREPARANO AL SERALE. MARIA DE FILIPPI OSPITA UN’AMATISSIMA CANTANTE

Leggi su Bubinoblog

Dedomenica 16 febbraio alle ore 14.00 su Canale5 conduce un nuovo appuntamento speciale del talent show “”.Sono ancora 17 gliin corsa per il, dopo le maglie oro assegnate allaAntonia e alla ballerina Alessia, chi saranno i prossimi che riusciranno a ottenere i tre sì da parte dei prof di categoria?Chiamamifaro Deddè, Jacopo Sol, Luk3, Mollenback, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes per la categoria canto; Antonio, Asia, Chiara, Dandy, Francesco per la categoria ballo.Questa domenica in puntata a giudicare i cantanti Fiorella Mannoia, straordinaria e amatissima artista della musica italiana, mentre a giudicare i ballerini Rossella Brescia, ballerina e conduttrice radio e TV e Garrison Rochelle, coreografo internazionale.Il programma è prodotto da: Fascino P.