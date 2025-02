Ilrestodelcarlino.it - Amerigo Vespucci ad Ancona, i biglietti in anteprima

, 15 febbraio 2025 – L’è pronta a salpare per un nuovo straordinario tour nel Mediterraneo. Presto tutti gli italiani avranno l’opportunità di salire a bordo e vivere un’esperienza unica tra storia, tradizione e bellezza. Gli organizzatori invitano a tenere d’occhio il canale Instagram: “Di tanto in tanto rilasceremo un numero limitato diin, un’occasione esclusiva per chi desidera garantirsi un posto a bordo prima dell’apertura ufficiale delle registrazioni. Se non riuscite subito a prenotare, niente paura! Nelle prossime settimane apriremo le prenotazioni sul sito, ma attenzione: ogni tappa avrà la sua apertura dedicata, prevista qualche giorno prima dell’arrivo in ciascuna città. Questo permetterà a tutti di vivere al meglio questa incredibile esperienza”.