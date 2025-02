Lanazione.it - Amelia Monti porta in scena "Strappo alla regola" agli Antei

Questa sera alle ore 21 al Teatro deglidi Pratovecchio, Mariain", lo spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba con Claudia Gusmano. Prosegue la stagione di prosa del Teatro degliorganizzata dFondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Con una inedita interazione fra Teatro e Cinema e una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova opera di Erba conduce gli spettatori in un universo sospeso tra realtà e fantasia, affrontando con leggerezza i nostri incubi più profondi in un’esperienza teatrale coinvolgente, capace di far riflettere e divertire, invitando il pubblico a esplorare le sfumature del suo mondo interiore. La storia si apre in un cinema, dove viene proiettato un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da unodello schermo.