Altro che Osimhen | 65 milioni per il bomber della Juve

che Victor: non sarà più lui il nuovo attaccanteper la prossima stagione. 65per il, i dettagliLavori in corso per l’attacco che verràntus. La vicenda di Dusan Vlahovic coinvolge i bianconeri da qualche tempo: è chiaro che il serbo andrà via a fine stagione. Non rinnoverà, era palese quando era un punto fermo dell’undici piemontese figuriamoci ora che ha perso il posto da titolare. Per la sua sostituzione, da sempre, era dato in pole Victor.L’attaccante nigeriano attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo partenopeo a fine stagione e si preannuncia una battaglia per trovargli una nuova sistemazione. Cristiano Giuntoli lo vorrebbe con sé dopo averlo già portato in azzurro ma non sarà facile strapparlo a De Laurentiis.