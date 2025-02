Lanazione.it - Alluvione, ecco i soldi per famiglie e imprese

Sono passati quattro mesi da quel tremendo 17 ottobre, quando alcuni quartieri della città furono invasi dall’acqua. Il Comune di Siena procederà entro pochi giorni all’erogazione delle risorse stanziate per l’dello scorso 17 ottobre ae cittadini che hanno partecipato al bando relativo alle misure di sostegno per l’dello scorso 17 ottobre e le cui domande, dopo l’istruttoria, sono state ammesse al finanziamento. In particolare sono state trentotto le richieste di privati pervenute all’amministrazione comunale, tutte ammesse, per un totale di 72.280,79 euro che saranno erogati: l’amministrazione comunale ha infatti deciso di utilizzare, per esaudire tutte le domande ritenute ammissibili, parte del finanziamento previsto per le. Alle quali, in ogni caso, saranno erogate risorse complessive pari a circa 30mila euro, che copriranno tutte le domande pervenute.