Alluvione a Bologna, coperto il Ravone in via Andrea Costa. Video

Alluvione a Bologna, coperto il Ravone in via Andrea Costa.

, 15 febbraio 2025 – Comune e Regione l'avevano annunciato: entro marzo il tratto del torrente(che anche durante il maltempo di ieri è stato osservato speciale) rimasto sdopo le alluvioni di ottobre sarebbe stato sistemato. E così è stato: dopo i lavori preliminari negli ultimi giorni, la cabina di regia ha dato il via alla copertura vera e propria. Le motivazioni, come annunciato dal sindaco Matteo Lepore durante l’assemblea civica assieme ai cittadini, sono di “carattere igienico-sanitarie”: l’obiettivo è soprattutto quello di evitare la proliferazione di ratti e zanzare (nella stagione più calda), ma la volontà è anche quella di mettere in sicurezza la zona ed evitare che qualcuno potesse cadere nel torrente o farsi male. Quello di viaall’altezza del civico 81 era stato uno dei punti più colpiti dalle inondazioni, al pari di via Brizio (a poche decine di metri), ma per la sicurezza idraulica dell’intero corso d'acqua servirà fare di più con interventi a medio e lungo termine.