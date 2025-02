Secoloditalia.it - Allestito il palco per la “cerimonia” di liberazione dei 3 ostaggi israeliani: si teme l’ennesimo “show” dell’orrore di Hamas

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora un sabato di: tutto pronto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, per il rilascio dei tre, parte del sesto round della prima fase dell’accordo per il cessate il fuoco. E ancora un giorno tra sollievo e rabbia. Tra gioia per il ritorno alla vita e alla luce del sole dei tre prigionieri nella morsa dei miliziani di, e preoccupazione che l’evento si trasformi in un ennesimo, vergognosocome quelli che hanno stigmatizzato le precedenti “scarcerazioni”.Oggi il rilascio di trePer la “” è statouna Khan Yunis, dove, riporta il Times of Israel, sono presenti bandiere die della Jihad islamica. E dove, tra slogan e manifesti di propaganda, spicca una foto del defunto leader di, Yahya Sinwar, che guarda la Cupola della Roccia a Gerusalemme.