Allenamento Inter, Thuram recupera in extremis e torna in gruppo! Inzaghi lo lancia dal 1? con la Juve? Ecco cosa filtra

di Redazione, le ultime su: l’attaccante nerazzurro sarà titolare contro lantus? I dettagliSecondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, l’dell’è già terminato e ha visto la partecipazione di Marcus, che èto ad allenarsi regolarmente con il. Questo segnale è incoraggiante, poiché l’attaccante francese partirà con i compagni per Torino in vista della sfida contro lantus di Thiago Motta. Tuttavia, si registra una situazione di incertezza riguardo alla sua eventuale titolarità, dato che Mehdi Taremi, al momento, sembra essere in vantaggio per partire titolare nell’attaccoista Di seguito, le parole di Barzaghi.terminato.ha lavorato ine parte per Torino.