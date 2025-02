Ilrestodelcarlino.it - All’Alighieri torna Mikrokosmi. Sul palco Guercio e Catalano

Secondo appuntamento per i, domani alle 11 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. Dopo una bellissima apertura con la giovane e talentuosa pianista Monica Zhang, l’associazione culturale Mikrokosmos propone altre due artiste in residenza alla ’Fondazione La Società dei Concerti’ di Milano, con la quale è in essere una bella e proficua collaborazione. Sofia, al violino, e Emma, al piano, eseguiranno la ’Sonata in si bemolle maggiore K454 di Mozart, e la Sonata in re minore op.108’ di Brahms. Trentaquattro anni divisi equamente in due: Sofia è pronipote del grande Leonardo Sciascia, ha imbracciato il violino per la prima volta grazie al metodo Suzuki, e oggi studia con Laura Gorna al Conservatorio di Milano. Vincitrice nel 2024 del Premio del Conservatorio nella categoria strumenti a corda, ha al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia, e premi in concorsi strumentali.